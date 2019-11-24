Elazığ köy yakınına bırakılan çöpler, tehlike saçıyor

Köy yakınına bırakılan çöpler, tehlike saçıyor

Elazığ'ın merkeze bağlı 150 hanelik Çağlar köyü yakınlarına belediyeler tarafından bırakılan çöpler tehlike saçıyor.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 150 hanelik 500 nüfuslu Çağlar köyü yakınlarına Mollakendi ile Yazıkonak belde belediyelerin bıraktığı çöpler tehlike saçıyor. Belediyelerin çöp araçlarıyla getirip bıraktığı çöplerden etkilenen küçükbaş hayvanlar rahatsızlanırken, kötü kokular nedeniyle de köy sakinleri zor anlar yaşıyor.

Çöplerin bırakılmaması için belediyelerle görüşme yaptığı anlatan Çağlar Köyü Muhtarı Abdulmutalip Ülgen, bir sonuç alamadıklarını söyledi. Köylerinin tehdit altında olduğunu ifade eden Ülgen, Köyümüzde 5 bin küçükbaş hayvan var. Bu çöpleri yiyip rahatsızlanıyor. Köyümüz merkeze bağlı olduğu için bazı belde belediyeler sürekli çöplerini buraya atıyorlar. Defalarca söyledik ama bir sonuç alamadık. Yaz aylarında kötü kokulardan dolayı vatandaşlar pencerelerini bile açamıyorlar. Çünkü bıraktıkları çöpleri yakıyorlar. Çıkan dumanlar rahatsız ediyor. Rüzgardan dolayı çöpler köyün içine kadar geliyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bu çöpler artık sağlığımızı tehdit etmeye başladı dedi.