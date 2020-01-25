Elazığ maden'de enkaz altından bir kişi canlı olarak kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ maden'de enkaz altından bir kişi canlı olarak kurtarıldı - Son Dakika

Elazığ maden'de enkaz altından bir kişi canlı olarak kurtarıldı

6 saat önce

ELAZIĞ Maden'de enkaz altından bir kişi canlı olarak kurtarıldı.

ELAZIĞ Maden'de enkaz altından bir kişi canlı olarak kurtarıldı

Elazığ maden'de enkaz altından bir kişi canlı olarak kurtarıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Savcılık, depremle ilgili yapılan provokatif paylaşımların peşine düştü
Depremde vefat eden Miraç Dişli'nin Kızılay'ın projesinde gönüllü olarak yer aldığı ortaya çıktı Elazığ'da deprem bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, gözyaşlarına hakim olamadı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine gidiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 14:51:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ maden'de enkaz altından bir kişi canlı olarak kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]