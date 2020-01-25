Elazığ maden'de enkaz altından bir kişi canlı olarak kurtarıldı - Son Dakika

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Elazığ maden'de enkaz altından bir kişi canlı olarak kurtarıldı
6 saat önce
ELAZIĞ Maden'de enkaz altından bir kişi canlı olarak kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:22 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Maden'de enkaz altından bir kişi canlı olarak kurtarıldı
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