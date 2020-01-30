Elazığ-Malatya depremi için SAÜ'den araştırma grubu görevlendirildi - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Yapı-Yapı Malzemesi ve Geoteknik anabilimdalları öğretim üyelerinden oluşan çalışma ekibi görevlendirdi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emrah Doğan, yaptığı açıklamada, SAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Kemalettin Yılmaz, Prof. Dr. Erkan Çelebi, Doç. Dr. Ertan Bol, Dr. Öğretim Üyesi Zeki Özcan, Dr. Öğretim Üyesi Necati Mert ve Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Yaman'ın, deprem bölgesinde çalışmalarda bulunacağını bildirdi.

Doğan, ekibin, daha önceki edindikleri tecrübelerini, mesleki birikimlerini bu bölgedeki hasar tespiti çalışmalarında da sahaya yansıtarak kamu ve özel şahıslara ait binalarda hasar tespit düzeylerini en doğru biçimde ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla deprem bölgesine gittiğini aktardı.

Bölümün 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinde de görev aldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Bölüm, bu depremler nedeniyle yapılarda meydana gelen hasarların tespitiyle ilgili oluşturulan Bilirkişi Komisyonlarında 2 yıl süreyle görev yaptı. Bu süre içerisinde Sakarya, Kocaeli, Yalova, Düzce ve Bolu illerinde birçok binanın teknik incelemelerinin yapılması ve raporlarının düzenlenmesinde görev ve sorumluluk üstlenildi. İnşaat Mühendisliği, hasar görmüş yapıların onarımı, güçlendirilmesi ve rehabilitasyonu konularında çalışmalarda ve proje ve uygulama düzeyinde aktif görevler yaptı. 2011 Van Depremi sonrasında yapılan hasar tespit çalışmalarında komisyonlarda ve sahada görevler üstlendi. Sakarya Üniversitesi olarak toplamda 996 bina incelendi. İncelenen bu binalardan 719'unun 'yığma bina', 277'sinin ise 'betonarme bina' olduğu görüldü."