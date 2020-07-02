ELAZIĞ MEB'in tatil kitabı 'Arkadaş' Elazığ'da 34 bin öğrenciye ulaştı - Son Dakika

ELAZIĞ MEB'in tatil kitabı 'Arkadaş' Elazığ'da 34 bin öğrenciye ulaştı

MEB'in tatil kitabı 'Arkadaş' Elazığ'da 34 bin öğrenciye ulaştıMİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul öğrencileri için hazırlanan 'Arkadaş' isimli tatil kitabı, Elazığ'daki 185 ilkokulda eğitim gören 34 bin 548 öğrenciye dağıtıldı.

MEB'in tatil kitabı 'Arkadaş' Elazığ'da 34 bin öğrenciye ulaştı

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul öğrencileri için hazırlanan 'Arkadaş' isimli tatil kitabı, Elazığ'daki 185 ilkokulda eğitim gören 34 bin 548 öğrenciye dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki ilkokul öğrencilerine yaz tatillerinin daha verimli geçirmeleri amacıyla 'Arkadaş' adlı tatil kitabı gönderdi. Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen 34 bin 548 kitap, düzenlenen törenle 185 ilkokulda eğitim gören 34 bin 548 öğrenciye ulaştırıldı.

Kent merkezinde Koç İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim İl Müdürü Feyzi Gürtürk, 'Arkadaş' adlı tatil kitabı, yaz tatilinde öğrencilerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Gürtürk, "Bu yıl deprem ve pandemi süreci yaşadık. Bundan dolayı EBA ve sosyal medya hesapları üzerinden tüm okullarımızda öğretmenlerimiz tarafından eğitim-öğretim devam ediyor. Bugün de bakanlığımız tarafından tüm Türkiye'ye tatil etkinlik kitabı gönderildi. İlimize ise 185 ilkokulumuza 34 bin 548 etkinlik kitabı gönderildi. Çocuklarımız, tatillerini daha rahat, güvenli ve kaliteli geçirmeleri için bakanlığımız tarafından hazırlanmış tatil etkinlik kitabını tüm öğrencilerimize vereceğiz. Çocuklarımız kitap üzerinde bu etkinlikle yaparken kitaptaki kahramanları ile birlikte soruları çözecekler, okuma alışkanlıklarını geliştirecekler ve bilgi becerilerini geliştirecekler" dedi.

Türkiye, Elazığ, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:51 Kaynak: DHA

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