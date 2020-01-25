Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 13 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 13 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı - Son Dakika

Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 13 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı

6 saat önce

Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 13 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı.

Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 13 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı. (2)

Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 13 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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Son Dakika

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