Elazığ merkezde deprem anında düğün salonundaki panik kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ merkezde deprem anında düğün salonundaki panik kamerada - Son Dakika

Elazığ merkezde deprem anında düğün salonundaki panik kamerada

6 saat önce

ELAZIĞ merkezde deprem anında düğün salonundaki panik kamerada.

ELAZIĞ merkezde deprem anında düğün salonundaki panik kamerada

Elazığ merkezde deprem anında düğün salonundaki panik kamerada

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:06 Kaynak: DHA
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