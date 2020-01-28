Elazığ merkezde deprem anında düğün salonundaki panik kamerada - Son Dakika

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Elazığ merkezde deprem anında düğün salonundaki panik kamerada
6 saat önce
ELAZIĞ merkezde deprem anında düğün salonundaki panik kamerada.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:06 Kaynak: DHA
ELAZIĞ merkezde deprem anında düğün salonundaki panik kamerada
Son Dakika Deprem tahmincileri sosyal medyada kapıştı Manisa'daki deprem anında yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak