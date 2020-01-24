Elazığ merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı - Son Dakika

Elazığ merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı

6 saat önce

ELAZIĞ Merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı.

ELAZIĞ Merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı

Elazığ merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:05 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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