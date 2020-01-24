Elazığ merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı - Son Dakika

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Elazığ merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı
6 saat önce
ELAZIĞ Merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:05 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı
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