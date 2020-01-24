Elazığ merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı - 2 - Son Dakika

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Elazığ merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı - 2
12 dakika önce
ELAZIĞ Merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı - 2.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:37 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı - 2
Son Dakika Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi: Depremi 120 milyon kişi hissetmiş olabilir Elazığ'daki korkutan depremin ardından ilk kareler TRT 2 ekibi Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti