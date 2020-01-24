Elazığ merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı - 2 - Son Dakika

Elazığ merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı - 2

12 dakika önce

ELAZIĞ Merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı - 2.

ELAZIĞ Merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı - 2

Elazığ merkezde depremi yaşayanlar deprem anını böyle anlattı - 2

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:37 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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