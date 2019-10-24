Son Dakika Haberleri: Elazığ merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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Elazığ merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

1 saat önce

Elazığ merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklamaELAZIĞ - Elazığ merkezli 2 ilde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

ELAZIĞ - Elazığ merkezli 2 ilde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 8'si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Operasyon kapsamında 25 kilo 940 gram kubar ve toz esrar, 10 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 35 adet tabanca mermisi,1 adet uyuşturucu içme aparatı, 7 adet cep telefonu ve 6 adet sim kart ele geçirildiği öğrenildi.

Elazığ merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Jandarma, Elazığ, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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