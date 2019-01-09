Elazığ Merkezli 2 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Gözaltı
1 saat önce
Elazığ merkezli 2 ilde yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ
merkezli 2 ilde yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şubesi ekipleri savcılık koordinesinde yasal olmayan sanal bahis oyunları oynatan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında müşterek bahis ve şans oyunları düzenlemesi kanununa muhalefet suçunu işleyen çok sayıda şüpheli tespit edildi.
Tespit edilen şahıslara yönelik Elazığ ve Mersin
'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:39 Kaynak: İHA
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