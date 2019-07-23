Elazığ merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonu: 4 şüpheli adliyede
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Jandarma ekiplerinin çalışması sonrası Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi, 17 adet tabanca ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği operasyon kapsamında 7 kişi hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.
Jandarma Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
ekiplerinin çalışması sonrası Elazığ
merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi, 17 adet tabanca ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği operasyon kapsamında 7 kişi hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, 'Silah ve Mühimmat Ticareti' yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde 5 aylık çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki takiple yaptığı çalışma kapsamında Elazığ, Bingöl
ve Adana
'da şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine Elazığ merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 17 adet tabanca, 3 tabanca şarjörü, 20 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 11 adet 7,62 mm çapında kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet 5,56 mm çapında piyade tüfeği fişeği ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında biri cezaevinde tutuklu toplam 7 kişi hakkında da işlem yapıldığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
(İHA)
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