Son Dakika Haberleri: Elazığ merkezli 4 ilde fetö operasyonu: 4 gözaltı
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Elazığ merkezli 4 ilde fetö operasyonu: 4 gözaltı

2 saat önce

ELAZIĞ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, aralarında polis ve doktorun da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkezli 4 ilde fetö operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

ELAZIĞ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, aralarında polis ve doktorun da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Elazığ merkezli Erzurum, Bingöl ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aktif olarak çalışan polis ve doktorun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Elazığ, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:38 Kaynak: DHA
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