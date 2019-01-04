Son Dakika Haberleri: Elazığ Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Elazığ Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

2 saat önce

ELAZIĞ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
ELAZIĞ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Elazığ merkezli Adana, Malatya ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:32 Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel
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