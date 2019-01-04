Elazığ Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

ELAZIĞ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Elazığ merkezli Adana, Malatya ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - Elazığ

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