Elazığ Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı
2 saat önce
ELAZIĞ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
ELAZIĞ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Elazığ merkezli Adana, Malatya ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:32 Kaynak: DHA
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