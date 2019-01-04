Son Dakika Haberleri: Elazığ Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 6 Gözaltı

Elazığ Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 6 Gözaltı

1 saat önce

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, silahlı terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 6 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik bugün Elazığ merkezli Adana, Malatya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında 1 imam, 1 öğretmen, 3 öğrenci ve KHK ile ihraç edilen 1 askeri personelin bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:25 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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