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Elazığ merkezli 4 ilde kart kopyalama çetesine operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika

Elazığ merkezli 4 ilde kart kopyalama çetesine operasyon: 2 tutuklama

18.11.2021 15:11
Elazığ merkezli 4 ilde kart kopyalama çetesine operasyon: 2 tutuklama

Elazığ merkezli 4 ilde, kart kopyalama çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ merkezli 4 ilde, kart kopyalama çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il genelinde bulunan ATM'lerde kart kopyalama yöntemiyle vatandaşların hesaplarından para çekildiği bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Elazığ merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve Malatya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda F.A. (38), B.S. (29), H.A. (40), M.K.E. (27) ve F.U.Ç. (29) isimli şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama neticesinde, çok sayıda kart kopyalama aparatları, benzinlik ve market alışveriş kartlarından oluşturulmuş çok sayıda sahte banka kartı, dijital materyaller, tam otomatik tabanca, çok sayıda silah ve silahlara ait yedek parça ve mühimmatlar ile narkotik maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Elazığ merkezli 4 ilde kart kopyalama çetesine operasyon: 2 tutuklama

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ merkezli 4 ilde kart kopyalama çetesine operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ merkezli 4 ilde kart kopyalama çetesine operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika
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