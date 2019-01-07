Son Dakika Haberleri: Elazığ Merkezli 4 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Elazığ Merkezli 4 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

9 dakika önce

Elazığ merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Elazığ Merkezli 4 İldeki Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Elazığ merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.


Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Elazığ, Adana, Malatya ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce Elazığ, Adana, Malatya ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda imam hatip, öğretmen ve meslekten ihraç edilen askeri personelin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:23 Kaynak: AA

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