Elazığ Merkezli 4 İldeki Fetö/pdy Operasyonu
9 dakika önce
Elazığ merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Elazığ
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Elazığ, Adana
, Malatya
ve Antalya
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce Elazığ, Adana, Malatya ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda imam hatip, öğretmen ve meslekten ihraç edilen askeri personelin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:23 Kaynak: AA
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