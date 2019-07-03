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Elazığ merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

1 saat önce

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 5 ilde yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Elazığ merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]
Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 5 ilde yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik bugün Elazığ merkezli Şanlıurfa, Balıkesir, İstanbul ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si muvazzaf, 1'i ihraç olmak üzere 3 astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş, 1 askeri öğrenci ile askeri lise ve polis kolejlerine öğrenci hazırlayan 1 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:47 Kaynak: İHA
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