Elazığ merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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ELAZIĞ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 7 kişi şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:04 Kaynak: DHA
ELAZIĞ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 7 kişi şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturduğu olduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yaparak iletişim sağladıkları belirlenen 7 kişi tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, Elazığ
, Şanlıurfa
, Balıkesir
, İstanbul
ve Van
'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 2'si muvazzaf 3 astsubay, muvazzaf 2 uzman çavuş, askeri öğrenci ve öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
- Elazığ
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