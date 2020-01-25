Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 15 ölü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 15 ölü (2) - Son Dakika

Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 15 ölü (2)

9 dakika önce

BAKAN SOYLU: ELAZIĞ'DA 10, MALATYA'DA 5 VATADAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen ve yurdun doğusunda etkili olan Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısını 15 olarak açıkladı.

Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 15 ölü (2), System.String[]

BAKAN SOYLU: ELAZIĞ'DA 10, MALATYA'DA 5 VATADAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen ve yurdun doğusunda etkili olan  Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısını 15 olarak açıkladı. Bakan Soylu, 30 vatandaşın enkaz altında bulunduğunu ve ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, " Elazığ'da 10, Malatya'da 5 vatandaş hayatını kaybetti. Elazığ'da 405, Malatya'da ise 148 vatandaşımız yaralandı." açıklamasında bulundu.

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANDI

Depremden sonra bölge yaşanan artçı şoklarla beşik gibi sallandı. Bakan Soylu 6.8'lik depremin ardından biri 5.4 ve 10'u 4'ün üzerinde olan 97 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Ferit DEMİR- Taha AYHAN- Erkan BAY/ELAZIĞ-MALATYA,


Süleyman Soylu, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:41 Kaynak: DHA
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