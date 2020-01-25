Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (6) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (6) - Son Dakika

Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (6)

6 saat önce

BAKANLAR, DEPREMİN VURDUĞU DOĞANYOL'DAElazığ merkezli depremde hasar gören Malatya'nın Doğanyol ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarla bir araya geldi.

Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (6), System.String[]

BAKANLAR, DEPREMİN VURDUĞU DOĞANYOL'DA

Elazığ merkezli depremde hasar gören Malatya'nın Doğanyol ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarla bir araya geldi. İlçeye bağlı Gökçe Mahallesi'ne geçerek incelemeler yapan bakanlar, ateş yakarak ısınmaya çalışan vatandaşlarla sohbet etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Süleyman Soylu, şunları söyledi:

BAKAN SOYLU: KÖYLERDEKİ KERPİÇ VE METRUK EVLER YIKILMIŞ

"Kamuoyundaki bir bilgilide buradan düzeltmek istiyoruz. Doğanyol ve Malatya'da 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söylemiştik ama 1 vatandaşımız hastaneye intikal ettirildi, Sağlık Bakanımız da söyledi; kalp masajıyla geri döndürüldü. Malatya Doğanyol'da 4 kişi hayatını kaybetti diyebiliriz. Ağır olarak 1 hastamız var, daha önce 3 hastamız var demiştik, diğerleri daha hafif sıyrıklarla, bir takım müsaadelerle hastanelere götürüldüler. Hem buradaki genel durumu bir görmek için geldik, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da değerlendiriyoruz. Genellikle köylerdeki kerpiç evler ve metruk evler yıkılmış durumda, öyle gözüküyor. Burada tüm tespitleri yapıp elimizden geleni de ortaya koyacağız. Tekrar geçmiş olsun diyoruz, baş sağlığı diliyoruz. Elazığ'daki enkazda kalan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biraz önce bir haber aldık 1 vatandaşımızı canlı olarak çıkardılar. Malatya'da enkaz altında kalan kimse yok. Çadır kurma işlemi devam edecek."

BAKAN KOCA: 19 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Doğanyol'da 4, toplamda 19 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Toplam Malatya'da 221 yaralımız oldu. Yaralıların büyük bölümü hafif yaralı. Hastanede şu ada 1'i ağır, 5 yaralımız bulunuyor, diğerleri taburcu ediliyor. Elazığ'da ise 551 yaralımız bulunuyor." dedi.

'ÖLÜM SAYISI ARTABİLİR'

Göçük altında 30'a yakın kişinin bulunduğunu belirten Bakan Koca, "Ölüm sayısı artabilir. 36 yatan, 14'te yoğum bakımda tedavi gören hastamız var. Şu anda 5 hastamızın ameliyatları planlandı" diye konuştu.

Hasan KIRMIZITAŞ- Taha AYHAN- Kadir GÜNEŞ/MALATYA,


Doğanyol, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:19 Kaynak: DHA
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