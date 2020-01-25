Son Dakika › Güncel › Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (7) - Son Dakika
Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (7)
6 saat önce
DİLEK APARTMANINDA 2 KİŞİYE DAHA ULAŞILDIElazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan ve depremden 5 saat sonra 12 yaşındaki erkek çocuğun kurtarıldığı Dilek Apartmanı enkazında hassas dinleme cihazı ve dedektör köpekler ile yapılan çalışmalarda sabah saat 06.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:30 Kaynak: DHA
DİLEK APARTMANINDA 2 KİŞİYE DAHA ULAŞILDI
Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan ve depremden 5 saat sonra 12 yaşındaki erkek çocuğun kurtarıldığı Dilek Apartmanı enkazında hassas dinleme cihazı ve dedektör köpekler ile yapılan çalışmalarda sabah saat 06.00 sıralarında biri kadın 2 kişiye ulaşıldı. Bölgede tamamen sessizliğin sağlanmasının ardından hassas cihazlarla yapılan son dinlemede, depremzelerin bulundukları mevkisini belirleyen ekipler, açtıkları kanaldan kurtarma çalışmalarına yön verdi. Bu gelişme enkazdan canlı çıkabileceği umutlarını artırdı.
Haber: ELAZIĞ,
*GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Son Dakika Depremi önceden bilen isimden korkutan uyarı: Fay hattı uyanmaya başladı Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş Köy'ü depremde tamamen yok oldu Deprem sonrası hasar oluşan Adıyaman Cezaevi boşaltılıyor 3 bakan, Elazığ depremi için açıklama yapmaya hazırlanırken depreme yakalandı