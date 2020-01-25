Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (8) - Son Dakika

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Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (8)
6 saat önce
AFAD'dan saat 06.00 sıralarında yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:44 Kaynak: DHA
AFAD'dan saat 06.00 sıralarında yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı. Açıklamada 2 ilde 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 7 ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 922 olarak belirtildi. AFAD'ın açıkladığı son bilanço şöyle:
İL HAYATINI KAYBEDEN HASTANEYE BAŞVURAN
ELAZIĞ 15 560
MALATYA 4 226
DİYARBAKIR - 34
ADIYAMAN - 25
BATMAN - 6
KAHRAMANMARAŞ - 37
ŞANLIURFA - 34
TOPLAM 19 922
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