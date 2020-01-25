Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (8) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (8) - Son Dakika

Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (8)

6 saat önce

AFAD'dan saat 06.00 sıralarında yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı.

Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (8), System.String[]

AFAD'dan saat 06.00 sıralarında yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı. Açıklamada 2 ilde 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 7 ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 922 olarak belirtildi. AFAD'ın açıkladığı son bilanço şöyle:

İL                               HAYATINI KAYBEDEN       HASTANEYE BAŞVURAN

ELAZIĞ                                    15                                           560

MALATYA                                  4                                            226

DİYARBAKIR                             -                                              34

ADIYAMAN                                -                                              25

BATMAN                                    -                                                6

KAHRAMANMARAŞ                  -                                              37

ŞANLIURFA                               -                                              34

TOPLAM                                  19                                            922


Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:44 Kaynak: DHA
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