Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (8) - Son Dakika

AFAD'dan saat 06.00 sıralarında yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı. Açıklamada 2 ilde 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 7 ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 922 olarak belirtildi. AFAD'ın açıkladığı son bilanço şöyle:

İL HAYATINI KAYBEDEN HASTANEYE BAŞVURAN

ELAZIĞ 15 560

MALATYA 4 226

DİYARBAKIR - 34

ADIYAMAN - 25

BATMAN - 6

KAHRAMANMARAŞ - 37

ŞANLIURFA - 34

TOPLAM 19 922

Haber: ELAZIĞ,