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Elazığ Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

38 dakika önce

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 1'i askerlerden sorumlu mahrem imamı olmak üzere 6 şahıstan gözaltına alındı.

Elazığ Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 1'i askerlerden sorumlu mahrem imamı olmak üzere 6 şahıstan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmaya yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağladığı belirlenen 4'ü muvazzaf asker 6 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Kars, Osmaniye, Ağrı, Kahramanmaraş ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 1'i askerlerden sorumlu mahrem imamı, 1'i KHK ile ihraç edilmiş, 4'ü ise aktif olarak görevde bulunan Teğmen, Astsubay ve Uzman Çavuş rütbesinde 6 zanlı yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:31 Kaynak: İHA

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