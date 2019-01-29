Son Dakika Haberleri: Elazığ Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu: 7 Asker Gözaltına Alındı

Elazığ Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu: 7 Asker Gözaltına Alındı

20 dakika önce

Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 5'i muvazzaf toplam 7 askeri personel gözaltına alındı.

Elazığ Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu: 7 Asker Gözaltına Alındı, System.String[]
Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 5'i muvazzaf toplam 7 askeri personel gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisinde oluşturduğu Mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan görevde olan ve ihraç edilmiş askeri personeller tespit edildi. Bunun üzerine polis bugün Elazığ merkezli Ankara, Çorum, Karabük, Malatya ve Artvin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i Muvazzaf Astsubay ve Uzman çavuş rütbesindeki askeri personel ile KHK ile İhraç olmuş 1'i subay ve 1 Astsubay gözaltına alındı.

6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan toplam 7 askeri personel ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA

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