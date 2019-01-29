Son Dakika Haberleri: Elazığ Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı

Elazığ Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı

1 saat önce

ELAZIĞ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5'i muvazzaf astsubay 7 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
ELAZIĞ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5'i muvazzaf astsubay 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı. Kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlandığını tespit eden polis Elazığ merkezli Ankara, Çorum, Karabük, Malatya ve Artvin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i muvazzaf astsubay 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:33 Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel
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