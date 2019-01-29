Elazığ Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı
1 saat önce
ELAZIĞ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5'i muvazzaf astsubay 7 kişi gözaltına alındı.
ELAZIĞ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5'i muvazzaf astsubay 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK
içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı. Kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlandığını tespit eden polis Elazığ
merkezli Ankara
, Çorum
, Karabük
, Malatya
ve Artvin
'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i muvazzaf astsubay 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:33 Kaynak: DHA
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