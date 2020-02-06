Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Kale, Pütürge ilçelerinde okullarda... - Son Dakika

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Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Kale, Pütürge ilçelerinde okullarda...
7 saat önce
Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Kale, Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime ara verilmesi süresi 17 Şubat'a kadar uzatıldı. Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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