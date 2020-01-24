Elazığ merkezli depremi Şanlıurfa'daki yerel TV yayınında - Son Dakika

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Elazığ merkezli depremi Şanlıurfa'daki yerel TV yayınında
7 saat önce
Canlı yayında deprem anı Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV ekranlarına yansıdı ŞANLIURFA - Canlı yayında deprem anı Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV ekranlarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:10 Kaynak: AA
Canlı yayında deprem anı
Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV ekranlarına yansıdı ŞANLIURFA - Canlı yayında deprem anı Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV ekranlarına yansıdı.
Son Dakika Elazığ'daki korkutan deprem kamerada! Sarsıntı sırasında Kelime-i Şehadet getirdi Meral Akşener, deprem haberini alınca Fatiha Suresi'ni okuyup siyaset konuşmayı bıraktı Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı