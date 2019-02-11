Elazığ Merkezli Fetö Operasyonu: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
2 gün önce
Elazığ'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Elazığ
'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Askerlerden sorumlu olduğu öğrenilen örgütün mahrem imanının ise emniyette sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde FETÖ/PDY'nin TSK
içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmaya yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağladığı belirlenen 4'ü muvazzaf asker 6 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Kars
, Osmaniye
, Ağrı
, Kahramanmaraş
ve Mardin
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i askerlerden sorumlu mahrem imamı, 1'i KHK ile ihraç edilmiş, 4'ü ise aktif olarak görevde bulunan Teğmen, Astsubay ve Uzman Çavuş rütbesinde 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin emniyettik işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.Öteyandan operasyonda yakalanan askerlerden sorumlu olduğu öğrenilen mahrem imamının ise emniyetteki ifadesinin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:47 Kaynak: İHA
Emre Belözoğlu'nu Köşeye Sıkıştıracak İfade: 17-25 Aralık'tan Sonra Bank Asya'ya 2 Milyon TL Yatırdı
FETÖ'den Yargılanan Eski Futbolcu Uğur Tütüneker'e Beraat
FETÖ'cü Pilot Kerime Yıldırım, Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
Çilingir Tanık, Deniz Baykal'a Kurulan Kumpası Anlattı: Kitaplığa Kamera Yerleştirdiler