Son Dakika Haberleri: Elazığ Merkezli Fetö Operasyonu: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Elazığ Merkezli Fetö Operasyonu: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

2 gün önce

Elazığ'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ Merkezli Fetö Operasyonu: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Elazığ'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Askerlerden sorumlu olduğu öğrenilen örgütün mahrem imanının ise emniyette sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmaya yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağladığı belirlenen 4'ü muvazzaf asker 6 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Kars, Osmaniye, Ağrı, Kahramanmaraş ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i askerlerden sorumlu mahrem imamı, 1'i KHK ile ihraç edilmiş, 4'ü ise aktif olarak görevde bulunan Teğmen, Astsubay ve Uzman Çavuş rütbesinde 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin emniyettik işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.Öteyandan operasyonda yakalanan askerlerden sorumlu olduğu öğrenilen mahrem imamının ise emniyetteki ifadesinin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:47 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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