Son Dakika Haberleri: Elazığ Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Elazığ Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

20 dakika önce

Elazığ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Elazığ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 5 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ merkezli Bursa, Malatya ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda, aralarında memur ve öğretmenlerin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.


Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:56 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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