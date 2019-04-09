Elazığ Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
20 dakika önce
Elazığ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Elazığ
merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 5 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Elazığ merkezli Bursa
, Malatya
ve Ankara
'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında memur ve öğretmenlerin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:56 Kaynak: AA
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