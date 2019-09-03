Son Dakika Haberleri: Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Elazığ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4 kişi yakalandı.

Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Elazığ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4 kişi yakalandı.


Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ, Erzurum, Bingöl ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda, aralarında görevde bulunan polis ve doktorun da yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:32 Kaynak: AA
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