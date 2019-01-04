Elazığ Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 6 Gözaltı
2 saat önce
Elazığ merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Elazığ, Adana
, Malatya
ve Antalya
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında imam, öğretmen ve meslekten ihraç edilen askeri personelin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:27 Kaynak: AA
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