Son Dakika Haberleri: Elazığ Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 6 Gözaltı

Elazığ Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 6 Gözaltı

2 saat önce

Elazığ merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Elazığ merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Elazığ, Adana, Malatya ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında imam, öğretmen ve meslekten ihraç edilen askeri personelin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:27 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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