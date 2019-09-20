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Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

37 dakika önce

Elazığ merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ, İstanbul ve Malatya'da düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Elazığ merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ, İstanbul ve Malatya'da düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 3'ü eski askeri okul öğrencisi 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmesinin ardından Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Elazığ, İstanbul ve Malatya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Malatya, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:34 Kaynak: AA
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