Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

Elazığ merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik Elazığ merkezli Ankara, Batman, Bingöl ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Elazığ'daki hücre evlerinde kalan örgüt üyelerine gıda ve para yardımı yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.