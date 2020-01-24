Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika
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Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama

6 saat önce

Elazığ merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Elazığ merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik Elazığ merkezli Ankara, Batman, Bingöl ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Elazığ'daki hücre evlerinde kalan örgüt üyelerine gıda ve para yardımı yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:00 Kaynak: AA
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