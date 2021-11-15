Elazığ merkezli operasyonda ATM dolandırıcılığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda ATM cihazına yerleştirdikleri düzenekle vatandaşların banka kartı bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bazı kişilerin bilgisi dışında banka hesaplarının boşaltıldığını belirleyen Elazığ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ, İstanbul ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ATM cihazlarına yerleştirdikleri düzenek sayesinde banka kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen F.A. (38), B.S. (29), H.A. (40), M.K.E. (27) ve F.U.Ç. (29) yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda kart kopyalama aparatı, akaryakıt istasyonu ve market alışveriş kartlarından oluşturulmuş sahte banka kartları, dijital materyaller, tabanca, çok sayıda silah ve silahlara ait yedek parça ve mühimmat ile narkotik madde ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında zanlıların çevre illerde de benzer eylemlere karıştıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.