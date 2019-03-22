Son Dakika Haberleri: Elazığ Merkezli "Sahte Engelli Raporu" Operasyonu: 26 Gözaltı

Elazığ Merkezli "Sahte Engelli Raporu" Operasyonu: 26 Gözaltı

38 dakika önce

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütüne yönelik operasyonda usulsüz sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Merkezli
Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütüne yönelik operasyonda usulsüz sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin usulsüz şekilde engelli sağlık kurulu raporu aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Elazığ, Diyarbakır, Bursa ve Bingöl'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda herhangi bir engeli bulunmayan kişilere sahte engelli raporu düzenleyerek ilgili kamu kurumundan hizmet ve maaş almalarını sağladıkları iddiasıyla 26 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:53 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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