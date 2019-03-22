Elazığ Merkezli "Sahte Engelli Raporu" Operasyonu: 26 Gözaltı
38 dakika önce
Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütüne yönelik operasyonda usulsüz sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ
merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütüne yönelik operasyonda usulsüz sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, bazı kişilerin usulsüz şekilde engelli sağlık kurulu raporu aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Elazığ, Diyarbakır
, Bursa
ve Bingöl
'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda herhangi bir engeli bulunmayan kişilere sahte engelli raporu düzenleyerek ilgili kamu kurumundan hizmet ve maaş almalarını sağladıkları iddiasıyla 26 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:53 Kaynak: AA
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