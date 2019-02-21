Son Dakika Haberleri: Elazığ Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Elazığ Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Elazığ merkezli iki ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Elazığ Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Elazığ merkezli iki ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ruhsatsız silah ve uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik Elazığ ve Bingöl'de yapılan operasyonda gözaltına 2 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerinin 3 aylık çalışması sonucu Elazığ ve Bingöl'de belirlenen bazı adreslere düzenledikleri operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 1 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


Söz konusu adreslerde yapılan aramada 13 ruhsatsız tabanca, 24 fişek ve 100 gram sentetik uyuşturucu bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:37 Kaynak: AA

Bingöl, Elazığ, Güncel
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