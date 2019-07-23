Son Dakika Haberleri: Elazığ merkezli silah kaçakçılığı operasyonu
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Elazığ merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

Elazığ merkezli silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 5 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Elazığ, Bingöl ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, K.A, M.P, Ş.P, M.K, Ç.K, O.S, S.B, A.A, N.D, M.K. ve B.A. gözaltına alındı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 17 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 20 tabanca fişeği, 7,62 milimetre çapında 11 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği bulundu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:10 Kaynak: AA
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