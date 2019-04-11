Elazığ Merkezli Uyuşturucu Operasyonu
10 dakika önce
Elazığ ve Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:53 Kaynak: AA
ve Van
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ ve Van'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İki ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda, 15 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Vatandaş 6 Ay Aradan Sonra İlk Kez Dolar Sattı
Son Dakika! YSK, Büyükçekmece Başvurusunun Görüşmesini Erteledi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama
Wikileaks'in Kurucusu Assange, Londra'da Tutuklandı