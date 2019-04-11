Son Dakika Haberleri: Elazığ Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

10 dakika önce

Elazığ ve Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Elazığ Merkezli Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Elazığ ve Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ ve Van'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İki ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, 15 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:53 Kaynak: AA
Van, Elazığ, Güncel
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