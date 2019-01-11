Son Dakika Haberleri: Elazığ Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Elazığ Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

1 saat önce

Elazığ merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

Elazığ Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu, System.String[]
Elazığ merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine yönelik Elazığ ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Elazığ ve Mersin'de, 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:24 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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