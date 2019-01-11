Elazığ Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu
1 saat önce
Elazığ merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.
Elazığ
merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine yönelik Elazığ ve Mersin
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ ve Mersin'de, 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:24 Kaynak: AA
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