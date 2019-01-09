Elazığ Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Gözaltı
7 dakika önce
Elazığ merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Elazığ merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce Elazığ ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:51 Kaynak: AA
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