Elazığ Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle aşı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle aşı oldu

03.03.2021 14:37

Elazığ Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle aşı oldu?ELAZIĞ'da, yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğretmenlere yönelik aşılama takvimi de sürüyor.

Elazığ Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle aşı oldu

?ELAZIĞ'da, yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğretmenlere yönelik aşılama takvimi de sürüyor. Öğretmenlerle birlikte Covid-19 aşısı olan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Tüm öğretmenlerimiz, sistem üzerinden randevularını alarak aşılarını tüm sağlık merkezlerimizde rahatlıkla yaptırabilecek" dedi.

Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yüz yüze eğitime de geçilmeye başlandı. Bu kapsamda ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'daki öğretmenlere yönelik aşılama takvimi de sürüyor. Öğretmenlerle birlikte Covid-19 aşısı olan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, randevu alınması gerektiğini söyledi. Gürtürk, "Okullarımızın yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı'mız eğitim çalışanlarımızı ön sıralara aldı. Tüm öğretmenlerimiz sistem üzerinden randevularını alarak aşılarını tüm sağlık merkezlerimizde rahatlıkla yaptırabilecekler. Hepimizin amacı Elazığ'ın risk haritasında sarı olan renginin maviye dönüşmesi için elimizden gelen gayreti sarf ederek maske, mesafe ve temizlik gibi kurallara uymaktır. Okullarımızda eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, ilimizdeki iş yerlerinin açılarak faaliyetlerini yürütmeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın vatandaşımıza daha hızlı ve sağlıklı hizmet edebilmesi için üzerimize düşen her şeyi yapmalıyız" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Koronavirüs, Elazığ, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle aşı oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:45 Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın 3. enflasyon raporunu açıklayacak
16:40 Tüm gözler enflasyon raporunda! Erkan'ın vereceği mesajlar dolar ve altının yönünü etkileyecek
16:34 Cluj'u elerse gruplara kalması işten bile değil! Adana Demirspor'un Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu
16:30 Cluj'u elerse işleri kolay! Adana Demirspor'un Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
16:27 Kabine toplantısı başladı! Gündemin büyük bir bölümünü ekonomi oluşturuyor
16:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı! Bütün dünyaya net bir çağrı yaptı
16:22 Kabine toplantısı başladı! Masada milyonları ilgilendiren konu başlıkları var
16:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı! Tüm dünyaya gözdağı verdi
16:23 Burak Kalfa, Tuğçe Tayfur'un suçlamalarına cevap verdi: Kuyruk acısını boş verin
16:14 Tuğçe Tayfur'un ağır suçlamalarda bulunduğu Burak Kalfa suskunluğunu bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2023 16:53:42. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle aşı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement