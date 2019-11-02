Son Dakika Haberleri: Elazığ Muhtarlar Derneğinden Baskil Belediyesine ziyaret
Son Dakika Güncel Elazığ Muhtarlar Derneğinden Baskil Belediyesine ziyaret

Elazığ Muhtarlar Derneğinden Baskil Belediyesine ziyaret

7 saat önce

Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül ve Yönetim Kurulu üyeleri Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı ziyaret etti.

Elazığ Muhtarlar Derneğinden Baskil Belediyesine ziyaret, System.String[]

Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül ve Yönetim Kurulu üyeleri Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı ziyaret etti.

Başkan Akmurat, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, muhtarların fikirlerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Yerel yönetimin temel unsuru muhtarlarımızın bizleri ziyaret etmesi ve fikir alış verişinde bulunmamız çok verimli oldu. Bizleri ziyarette gelen Elazığ Muhtarlar Derneğine teşekkür ederim." dedi.

Gül de Baskil Belediyesinin hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Akmurat'a teşekkür etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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