Elazığ Muhtarlar Derneğinden Baskil Belediyesine ziyaret
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Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül ve Yönetim Kurulu üyeleri Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:10 Kaynak: AA
Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül ve Yönetim Kurulu üyeleri Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı ziyaret etti.
Başkan Akmurat, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, muhtarların fikirlerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Yerel yönetimin temel unsuru muhtarlarımızın bizleri ziyaret etmesi ve fikir alış verişinde bulunmamız çok verimli oldu. Bizleri ziyarette gelen Elazığ Muhtarlar Derneğine teşekkür ederim." dedi.
Gül de Baskil Belediyesinin hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Akmurat'a teşekkür etti.
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