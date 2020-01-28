Elazığ nail bey mahallesi'nde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ nail bey mahallesi'nde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor - Son Dakika

Elazığ nail bey mahallesi'nde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor

6 saat önce

ELAZIĞ Nail Bey Mahallesi'nde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor.

ELAZIĞ Nail Bey Mahallesi'nde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor

Elazığ nail bey mahallesi'nde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:39 Kaynak: DHA
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