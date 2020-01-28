Elazığ nail bey mahallesi'nde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ nail bey mahallesi'nde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor - 2 - Son Dakika

Elazığ nail bey mahallesi'nde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor - 2

6 saat önce

ELAZIĞ Nail Bey Mahallesi'nde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor - 2.

ELAZIĞ Nail Bey Mahallesi'nde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor - 2

Elazığ nail bey mahallesi'nde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor - 2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:11 Kaynak: DHA
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