Elazığ önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü - Son Dakika

Elazığ önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü

6 saat önce

Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (2)SALDIRGAN, SUÇ ORTAĞIYLA YAKALANDIElazığ'da, sokakta yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaralayıp, kendi arkadaşı M.E. adlı kadını döverek, kaçan O.B., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (2)

SALDIRGAN, SUÇ ORTAĞIYLA YAKALANDI

Elazığ'da, sokakta yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaralayıp, kendi arkadaşı M.E. adlı kadını döverek, kaçan O.B., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. O.B. ile birlikte suç ortağı olduğu belirtilen O.C., gözaltına alındı. O.B.'nin hakkındaki başka 'yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

O.C. ile O.B.'nin, kadınlara yaptığı saldırılarda cep telefonu, çeyrek altın ve kolye gasbettikleri ortaya çıktı. Emniyetteki sorguları tamamlanan O.C. ve O.B., adli

Elazığ önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Edirne sınırındaki insan kaçakçıları konuştu: Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik
Son dakika: Komedyen Atalay Demirci FETÖ'den 5 yıl hapis cezası aldı Midilli Adası'nda göçmenlerle Yunan polisi arasında gerginlik yaşandı Darbeci Hafter, Suriye'de büyükelçilik açıyor

Son Dakika Haberleri
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 19:56:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]