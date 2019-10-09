Son Dakika Haberleri: Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu şenlikleri iptal
Son Dakika Güncel Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu şenlikleri iptal

Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu şenlikleri iptal

1 saat önce

Elazığ Valiliği Orcik Festivali ve Bağ Bozumu festivalinin iptal edildiğini bildirdi.

Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu şenlikleri iptal, System.String[]

Elazığ Valiliği Orcik Festivali ve Bağ Bozumu festivalinin iptal edildiğini bildirdi.


Valilik açıklamasında;"İlimizde 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan 13'üncü Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu şenlikleri programımız, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlemiş olduğu Barış Pınarı Harekatı'nın başlamış olması nedeniyle iptal edilmiştir.


Kahraman Türk ordumuz şimdi yada gelecekte sınırlarımızda kendine tehdit oluşturacak hiçbir oluşuma izin vermeyecektir. Ulusal güvenliğimizi korumak, huzuru temin ve bölgede barışı tesis etmek ve terör örgütlerinden arındırmak üzere yola revan olan kahraman ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi "Barış Pınarı" harekatında Rabbimiz mansur ve muzaffer kılsın"denildi. - ELAZIĞ

Elazığ Valiliği, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:08 Kaynak: İHA
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