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Elazığ OSB'deki meslek lisesinin öğrencileri "iş garantisi" ile eğitim görüyor - Son Dakika

Elazığ OSB'deki meslek lisesinin öğrencileri "iş garantisi" ile eğitim görüyor

16.11.2021 11:02
Elazığ OSB'deki meslek lisesinin öğrencileri "iş garantisi" ile eğitim görüyor

Elazığ'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yerleşkesinde faaliyet gösteren Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okulda ve fabrikada eğitim gören öğrencileriyle firmaların nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak.

Elazığ'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yerleşkesinde faaliyet gösteren Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okulda ve fabrikada eğitim gören öğrencileriyle firmaların nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak.

Elazığ Valiliği koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve OSB Müdürlüğü bünyesindeki fabrikalar arasında imzalanan, "garantili istihdam" ve "burs" protokolüyle, Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitimlerinin başında iş hayatına adım atmaları sağlanıyor.

Müfredatı sektörün ihtiyacına göre belirleyen, öğrencilere sanayideki firmalarda uygulamalı eğitim görme olanağı sunan meslek lisesi, "metal teknolojileri", "metalurji teknolojileri", "makine tasarım teknolojileri" ile "mobilya ve iç mekan tasarımı" alanlarında sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları yetiştiriyor.

"Mezun olan öğrenciler fabrikalarda iş başı yapmış olacak"

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan protokolle meslek lisesinde eğitim gören öğrencilere büyük avantaj sağlandığını söyledi.

Öğrencilerin protokol sayesinde sektörle iç içe olacağını ifade eden Gürtürk, böylece hem meslek liselerine ilginin artacağını hem de daha kalifiyeli elaman yetişeceğini belirtti.

Gürtürk, bu uygulamanın bölgedeki fabrikaların eleman taleplerini karşılayacak olması açısından da önemli olduğuna işaret ederek, "Meslek liselerimizde özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerimizle ve yönetimle yaptığımız istişareler sonucu ihtiyaç duyulan bölümler seçildi. Eğitimde iş birliği protokolü yapılarak öğrencilerimiz bu fabrikalarımızda hem eğitimlerini hem de öğretimlerini okulla birlikte yürütmüş olacak. Çocuklarımız fabrikalarda eğitim alacak. Mezun olan öğrenciler iş garantili olarak bu fabrikalarda iş başı yapmış olacak." diye konuştu.

"Öğrenciler sektörün ihtiyaçlarına göre fabrikada yetiştirilecek"

Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Yılmaz da 4 yıldır hizmet veren okullarının OSB yerleşkesinde bulunmasının büyük avantaj olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin hem teorik hem de uygulama alanında tam donanımlı yetiştiğini söyleyen Yılmaz, "Öğrencilerimiz sektör içinde istihdam edilebiliyor. İş garantili protokoller imzalayabiliyoruz. Protokollerle eğitim müfredatımızı sektörün ihtiyaçlarına göre güncelliyoruz. Hem fabrikanın eğitim koordinatörleri hem de kendi alan şefi öğretmenlerinizle müfredat hazırladık." dedi.

Yapılan protokoller gereği 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin haftada bir gün, 11. sınıf öğrencilerinin 2, 12. sınıf öğrencilerinin 3 gün fabrikalarda eğitim aldığını anlatan Yılmaz, müfredatla uyumlu olan bir program uyguladıklarını, programın takipçisinin fabrikalar olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Öğrenciler sektörün ihtiyaçlarına göre fabrikada yetiştirilecek. Teorik dersler okulumuzda, pratik dersler fabrikalarda verilecek. Okuldan mezun olan öğrenciler işe başlayacak. Sektörün ihtiyacı olan kalifiye, yani aranan elamanı fabrikaya vermiş, istihdam alanını genişletmiş olacağız." diye konuştu.

"Buranın gelecekteki iş yerim olmasını istiyorum"

Öğrencilerden Muhammet Enes Gürbüz, 9. sınıfta okuduğunu, 4 yıl boyunca kendisini en iyi şekilde yetiştireceğini söyledi.

Meslek lisesini tercih ettiği için pişman olmadığını belirten Gürbüz, "Sağ olsunlar burada mühendisler ve şeflerimiz bize çok yardımcı oluyor. Öğrenmemiz gereken her şeyi burada en profesyonel şekilde öğreniyoruz. Buranın gelecekteki iş yerim olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yusuf Doğan, okulun sunduğu imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitimlerin yanı sıra fabrikada çalışıyor olmanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Doğan, "Haftanın dört günü okulda, bir günü fabrikada geçiyor. Okulda gördüğümüz dersleri burada uyguluyorum. Meslek lisesini seçtiğim için mutluyum. Burada iş anlamında kolumuzda altın bileziğimiz var." dedi.

"Mezun olunca işimiz hazır"

Öğrencilerden Taha Avcu da fabrikada mesleği öğrenmekten memnun olduğunu belirterek, şeflerin kendilerine mesleğin tüm inceliklerini eğitimlerle anlattığını ifade etti.

Hem iş yerinin hem de okulun verimli geçtiğini dile getiren Avcu, "Okuldaki atölyemizde öğrendiklerimizi burada rahatlıkla uygulamaya döküyoruz. Burada garantili çalışıyoruz. Okulumuzdan mezun olunca işimiz hazır. Buradaki kapılar bizlere açık." diye konuştu.

Elazığ OSB'deki meslek lisesinin öğrencileri iş garantisi ile eğitim görüyor
Elazığ OSB'deki meslek lisesinin öğrencileri iş garantisi ile eğitim görüyor
Elazığ OSB'deki meslek lisesinin öğrencileri iş garantisi ile eğitim görüyor
Elazığ OSB'deki meslek lisesinin öğrencileri iş garantisi ile eğitim görüyor
Elazığ OSB'deki meslek lisesinin öğrencileri iş garantisi ile eğitim görüyor

Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Lisesi, Elazığ, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ OSB'deki meslek lisesinin öğrencileri 'iş garantisi' ile eğitim görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ OSB'deki meslek lisesinin öğrencileri "iş garantisi" ile eğitim görüyor - Son Dakika
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