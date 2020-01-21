Elazığ otomobilin kornasında esrar ele geçirildi - Son Dakika

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Elazığ otomobilin kornasında esrar ele geçirildi
6 saat önce
Otomobilin kornasında esrar ele geçirildiELAZIĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada korna bölümüne gizlenmiş 30 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:07 Kaynak: DHA
Otomobilin kornasında esrar ele geçirildi
ELAZIĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada korna bölümüne gizlenmiş 30 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüphe üzerine bir otomobili il merkezinde durdurarak narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada narkotik köpeği otomobilin direksiyonuna tepki verdi. Bunun üzerine otomobilin korna kısmını söken ekipler, 30 gram esrar ele geçirdi. İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.
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